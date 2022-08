Sassulo | TMW | “Corsa per Maggiore | si tenta lo sgarro al Torino”

Leggi su seriea24

(Di martedì 2 agosto 2022) SASSUOLO- Il Sassuolo continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi pomeriggio, lavoro con il pallone svolto dagli uomini di Dionisi. L’A.D dei Neroverdi, Giovanni Carnevali è attivo su più piste di mercato. Sassuolo, TMW: “per, siloal” Il Sassuolo è inevitabilmente una delle protagoniste di questo calciomercato di inizio Agosto. Infatti, da più di qualche giorno che, i Neroverdi trattano in maniera costante con il Napoli e la Juventus, per la cessione di Raspadori. L’A.D degli Emiliani, Giovanni Carnevali però, tratta anche in entrata in quanto serve il prima possibile un mediano e un esterno. Per la fascia destra è probabile il ritorno al Mapei di Nicola Sansone, in uscita dal Bologna. Per l’attacco si prova ad ...