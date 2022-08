L’Ue, le candidature (70% Pd e 30% Azione/+Europa) e la correzione del Reddito di cittadinanza – Il testo dell’accordo tra Letta e Calenda (Di martedì 2 agosto 2022) Oggi è stata creata la coalizione tra Azione, +Europa e Pd per le Elezioni del 2022. I rispettivi leader, Carlo Calenda, Benedetto della Vedova e Enrico Letta, hanno sciolto le ultime riserve, in vista di un voto che a detta loro sarà uno «spartiacque tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin». L’impegno è dunque «promuovere, nell’ambito della rispettiva autonomia programmatica, l’interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all’Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra». Nel segno di Draghi L’obiettivo è quello di portare avanti l’agenda che stava seguendo il governo guidato da Mario Draghi. Trovato l’accordo anche sulle candidature: ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Oggi è stata creata la coalizione trae Pd per le Elezioni del 2022. I rispettivi leader, Carlo, Benedetto della Vedova e Enrico, hanno sciolto le ultime riserve, in vista di un voto che a detta loro sarà uno «spartiacque tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin». L’impegno è dunque «promuovere, nell’ambito della rispettiva autonomia programmatica, l’interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all’Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra». Nel segno di Draghi L’obiettivo è quello di portare avanti l’agenda che stava seguendo il governo guidato da Mario Draghi. Trovato l’accordo anche sulle: ...

