Lino Guanciale spiega perché la nuova fiction Sopravvissuti è speciale | poi svela in quale momento della sua vita si è sentito davvero fortunato

È un periodo intenso per Lino Guanciale, uomo di punta delle fiction Rai. L'attore abruzzese lo vedremo prossimamente protagonista di ben tre fiction di genere noir e mistery. Attualmente sul set della seconda stagione de "Il commissario Ricciardi", le cui riprese termineranno a settembre, in autunno sarà in onda con la prima stagione di "Sopravvissuti". Tra febbraio e marzo 2023 lo rivedremo nella fiction di successo "La porta rossa", giunta alla sua terza stagione. Di recente, Lino Guanciale ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv, sorrisi e canzoni, in edicola a partire da oggi. L'attore ha rivelato qualche curiosità in più in merito a "Sopravvissuti", la nuova serie televisiva diretta ...

