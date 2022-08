La Gazzetta sulla Juventus: inutile ammassare un attacco da sogno se non si riesce ad armarlo (Di martedì 2 agosto 2022) sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando fa le pulci alla Juventus per quanto ha mostrato nelle amichevoli estive e sul mercato. Al netto della sfortuna per gli infortuni delle ultime settimane, tra Pogba e McKennie, soprattutto. Alla Juventus tocca rivedere il centrocampo. “In un colpo solo, Allegri ha perso i due centrocampisti con più gol nelle scarpe. E il pieno recupero di Chiesa appare ancora lontano. Significa ritoccare il progetto e cercare affannosamente sul mercato almeno un buon costruttore (Paredes). Ma serve anche un gioco. Perin ha rivelato che Max si è messo a lavorare duro sulla costruzione dal basso. Come sarebbe piaciuto a De Ligt che lo faceva all’Ajax. Chi pensa che Ancelotti abbia vinto la Champions grazie a Benzema e ai suoi solisti, è fuori strada. Il Real è una squadra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022)dello Sport Luigi Garlando fa le pulci allaper quanto ha mostrato nelle amichevoli estive e sul mercato. Al netto della sfortuna per gli infortuni delle ultime settimane, tra Pogba e McKennie, soprattutto. Allatocca rivedere il centrocampo. “In un colpo solo, Allegri ha perso i due centrocampisti con più gol nelle scarpe. E il pieno recupero di Chiesa appare ancora lontano. Significa ritoccare il progetto e cercare affannosamente sul mercato almeno un buon costruttore (Paredes). Ma serve anche un gioco. Perin ha rivelato che Max si è messo a lavorare durocostruzione dal basso. Come sarebbe piaciuto a De Ligt che lo faceva all’Ajax. Chi pensa che Ancelotti abbia vinto la Champions grazie a Benzema e ai suoi solisti, è fuori strada. Il Real è una squadra ...

