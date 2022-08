Juve, addio Ramsey: il gallese vola in Francia (Di martedì 2 agosto 2022) Aaron Ramsey conclude la sua avventura in bianconero e, dopo aver ricevuto una buonuscita di 3.5 milioni, si accasa al Nizza Si conclude, forse senza troppi patemi d’animo, l’avventura di Aaron Ramsey alla Juve. Il calciatore gallese, come riportato dalla Stampa, ha incassato dai bianconeri una buonuscita da 3.5 milioni. Dopo la parabola deludente italiana, Ramsey ripartirà dalla Francia: è pronto infatti a firmare con il Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Aaronconclude la sua avventura in bianconero e, dopo aver ricevuto una buonuscita di 3.5 milioni, si accasa al Nizza Si conclude, forse senza troppi patemi d’animo, l’avventura di Aaronalla. Il calciatore, come riportato dalla Stampa, ha incassato dai bianconeri una buonuscita da 3.5 milioni. Dopo la parabola deludente italiana,ripartirà dalla: è pronto infatti a firmare con il Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

