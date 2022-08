Justin Bieber e Hailey Baldwin a Firenze lasciano i fan a bocca asciutta (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo il concerto al Lucca Summer Festival, è rimasto in regione per qualche giorno di relax. E non era solo. Justin Bieber e Hailey Baldwin a Firenze sono stati intercettati tra le strade del centro storico, alla ricerca di una gelateria dalla quale hanno acquistato un semplice gelato italiano. La coppia è stata vista in strada mentre, mano nella mano, passeggiava con poca tranquillità e molta scorta. Bieber infatti non ha rinunciato ad avere con sé i bodyguard, ipotizzando (a ragione) che sarebbe stato sicuramente riconosciuto mentre era in compagnia di Hailey. E così è stato. I due sono stati letteralmente assediati e seguiti dai fan nel corso della loro passeggiata serale ma hanno lasciato tutti a bocca asciutta. Non si sono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo il concerto al Lucca Summer Festival, è rimasto in regione per qualche giorno di relax. E non era solo.sono stati intercettati tra le strade del centro storico, alla ricerca di una gelateria dalla quale hanno acquistato un semplice gelato italiano. La coppia è stata vista in strada mentre, mano nella mano, passeggiava con poca tranquillità e molta scorta.infatti non ha rinunciato ad avere con sé i bodyguard, ipotizzando (a ragione) che sarebbe stato sicuramente riconosciuto mentre era in compagnia di. E così è stato. I due sono stati letteralmente assediati e seguiti dai fan nel corso della loro passeggiata serale ma hanno lasciato tutti a. Non si sono ...

