Intervengono per sedare una lite e vengono accoltellati: in codice giallo due giovani (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati feriti nel tentativo di mettere fine ad una violenta lite nata tra un uomo ed una donna. Alla vista di quanto stava succedendo i giovani, di 19 e 26 anni, non ci hanno pensato due volte ad intervenire rischiando la loro stessa vita. Alla fine l’aggressore è riuscito a scappare mentre i ragazzi sono stati condotti in codice giallo in ospedale. Leggi anche: Roma. Intervengono per sedare una lite e vengono picchiati: feriti 2 poliziotti Si intromettono nella lite e vengono feriti: i fatti I fatti sono ieri— lunedì 1 agosto — alle prime luci del giorno, intorno alle 4.50. Siamo su un tratto di via Cristoforo Colombo, poco distante da via della Civiltà del Lavoro. Qui un uomo stava discutendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati feriti nel tentativo di mettere fine ad una violentanata tra un uomo ed una donna. Alla vista di quanto stava succedendo i, di 19 e 26 anni, non ci hanno pensato due volte ad intervenire rischiando la loro stessa vita. Alla fine l’aggressore è riuscito a scappare mentre i ragazzi sono stati condotti inin ospedale. Leggi anche: Roma.perunapicchiati: feriti 2 poliziotti Si intromettono nellaferiti: i fatti I fatti sono ieri— lunedì 1 agosto — alle prime luci del giorno, intorno alle 4.50. Siamo su un tratto di via Cristoforo Colombo, poco distante da via della Civiltà del Lavoro. Qui un uomo stava discutendo ...

