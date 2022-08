Incontro istituzionale con la console generale delle Filippine

Leggi su ildenaro

(Di martedì 2 agosto 2022) Il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ha incontrato nella mattina del 16 Luglio 2022, a Palazzo Alvaro ladell’ambasciata della Repubblicaper il centro e sud Italia Donna Celeste D. Feliciano – Gatmaytan. L’è avvenuto a margine della giornata speciale in occasione della Missione di sensibilizzazione consolare organizzata dallo stesso Consolato presso la sededi Palazzo Alvaro per il rilascio di documenti ed informazioni ai cittadini filippini presenti sul territorio calabrese e nell’area dello Stretto. Il sindaco ff Versace ha accolto a Palazzo i rappresentanti consolari, cogliendo l’occasione per illustrare le diverse attività messe in campo dalla ...