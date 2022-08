Il Comune di Riccione chiude i commenti al post per Giulia e Alessia Pisano: “È il momento del silenzio” (Di martedì 2 agosto 2022) La vicenda di Giulia e Alessia Pisano, le due sorelle di 16 e 15 anni travolte da un treno ad Alta velocità domenica scorsa alla stazione di Riccione, ha suscitato migliaia di commenti critici e di giudizi negativi nei confronti dei genitori delle ragazze, accusati dai più di negligenza e di eccessivo lascismo. Una tendenza, questa, che si ripete puntalmente di fronte a simili tragedie: invece di mostrare empatia, ci si lascia andare a giudizi cinici e poco umani. Il Comune di Riccione sospende i commenti al post su Giulia e Alessia: i motivi Basti pensare che il Comune di Riccione, che aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un post di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) La vicenda di, le due sorelle di 16 e 15 anni travolte da un treno ad Alta velocità domenica scorsa alla stazione di, ha suscitato migliaia dicritici e di giudizi negativi nei confronti dei genitori delle ragazze, accusati dai più di negligenza e di eccessivo lascismo. Una tendenza, questa, che si ripete puntalmente di fronte a simili tragedie: invece di mostrare empatia, ci si lascia andare a giudizi cinici e poco umani. Ildisospende ialsu: i motivi Basti pensare che ildi, che aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook undi ...

SirDistruggere : Il comune di Riccione ha dovuto disabilitare i commenti su Fb perché sotto al post di cordoglio per le due ragazze… - ginugiola : RT @Info_Nazionale: Riccione, sorelle travolte dal treno: il comune blocca i commenti su Facebook, che accusano i genitori e le ragazze per… - CriSCat76 : RT @SirDistruggere: Il comune di Riccione ha dovuto disabilitare i commenti su Fb perché sotto al post di cordoglio per le due ragazze inve… - annalisa_lanzi : RT @SirDistruggere: Il comune di Riccione ha dovuto disabilitare i commenti su Fb perché sotto al post di cordoglio per le due ragazze inve… - ArmandaGelsomin : RT @swanjudgesyou: Cioè il Comune di #Riccione deve arrivare a bloccare i commenti da quanto fate schifo. Due ragazze muoiono investite da… -