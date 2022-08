Il carrozzone di Letta e Calenda non spaventa la Meloni: “La solita sinistra tutta tasse e sussidi” (Di martedì 2 agosto 2022) La prima reazione al “patto delle poltrone” tra Letta e Calenda, con la spartizione dei collegi più che delle idee, è ironica. Il “carrozzone” della sinistra non spaventa Giorgia Meloni, che anzi saluta la svolta di trasparenza politica. “L ’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime elezioni. A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la solita sinistra. Il Pd, la sinistra estrema e Azione, la costola del Pd presieduta dall’europarlamentare eletto nel Pd, Carlo Calenda. Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo alla sinistra tutta tasse, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo”, dichiara il presidente di Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022) La prima reazione al “patto delle poltrone” tra, con la spartizione dei collegi più che delle idee, è ironica. Il “” dellanonGiorgia, che anzi saluta la svolta di trasparenza politica. “L ’alleanza Pd-Azione fa chiarezza sulle forze in campo alle prossime elezioni. A misurarsi con il centrodestra e FdI ci sarà la. Il Pd, laestrema e Azione, la costola del Pd presieduta dall’europarlamentare eletto nel Pd, Carlo. Finisce la storiella di Azione partito moderato, alternativo alla, assistenzialismo e nemica del ceto produttivo”, dichiara il presidente di Fratelli ...

