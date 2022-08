GF Vip, Giulia Salemi e il bacio con Ron Moss: il video diventa virale (Di martedì 2 agosto 2022) La bellezza e il fascino dell’ex gieffina Giulia Salemi, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, non ha lasciato assolutamente indifferente Ron Moss. L’attore americano, diventato arcinoto in patria e in Italia come interprete di Ridge Forrester nella soap Beautiful, si è trovato accanto alla Salemi a un evento. E mentre i due tagliavano insieme la torta, ecco che Ron Moss ha stampato un bacio furtivo sulla guancia di Giulia! Il video di quel momento è diventato virale, ma i fan possono stare tranquilli: poco lontano dalla Salemi c’era il suo Pierpaolo a monitorare la situazione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Incendio a Cinecittà lambisce anche la Casa del GF Vip: è ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 agosto 2022) La bellezza e il fascino dell’ex gieffina, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, non ha lasciato assolutamente indifferente Ron. L’attore americano,to arcinoto in patria e in Italia come interprete di Ridge Forrester nella soap Beautiful, si è trovato accanto allaa un evento. E mentre i due tagliavano insieme la torta, ecco che Ronha stampato unfurtivo sulla guancia di! Ildi quel momento èto, ma i fan possono stare tranquilli: poco lontano dallac’era il suo Pierpaolo a monitorare la situazione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Incendio a Cinecittà lambisce anche la Casa del GF Vip: è ...

infoitcultura : GF Vip 7, Giulia Salemi potrebbe far parte del cast in un ruolo inedito - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi pronta a tornare in un ruolo inedito? L'indiscrezione bomba - infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi potrebbe ritornare: il ruolo che Signorini ha riservato per lei - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2022, Giulia Salemi nel cast - redazionerumors : Alfonso Signorini ha pensato ad un nuovo ruolo che l'ex gieffina potrebbe ricoprire -