CS | GO | ecco i TITANS | la base è in Svizzera | tutti i nomi del roster

(Di martedì 2 agosto 2022) Una nuova organizzazione di esports fondata incon il nome diha ingaggiato il progetto internazionale CS:GO precedentemente noto come GORILLAZ. E’ quanto emerso in un comunicato stampa inviato ieri dalla stessa organizzazione. Ildisarà composto da Miikka “suNny” Kemppi, Tomáš “oskar” Š?astný, Mathias “MSL” Lauridsen, Anton “supra” Tšernobai e Magnus “Nodios” Olsen. La squadra sarà allenata da Sergey “lmbt” Bezhanov, che in precedenza ha allenato sia oskar che suNny nel team mousesports dal 2017 al 2019. La squadra si è allenata e si è preparata insieme per diversi mesi e ora i giocatori sono pronti per mostrare tutto il loro potenziale nelle qualificazioni agli eventi internazionali. L’obiettivo del team è cercare di affermarsi come una squadra CS:GO di alto livello, come riportato ...

