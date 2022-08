fisco24_info : Cdp: un miliardo per le imprese colpite da crisi Ucraina: Approvate nuove operazioni per oltre 4 miliardi - HalleyInformat1 : PNRR – Cdp mette in campo un miliardo Finanziamenti agli Enti territoriali grazie a un accordo con BEI… -

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha stanziato unper finanziamenti a medio e lungo termine per le imprese colpite dal contesto geopolitico ed energetico connesso al conflitto in Ucraina e un totale di nuove operazioni per oltre 4 miliardi ...... con il contributo di Intesa Sanpaolo Innovation Center e grazie al supporto istituzionale di...diventare le grandi società del futuro visto che in soli 6 mesi è stato investito quasi un... Cdp: un miliardo per le imprese colpite da crisi Ucraina Cassa depositi e prestiti ha chiuso il primo semestre con un utile netto della capogruppo in crescita annua del 9% a circa 1,5 miliardi di euro, a fronte di risorse impegnate nel periodo per 11,5 mili ...(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha stanziato un miliardo per finanziamenti a medio e lungo termine per le imprese colpite dal contesto geopolitico ...