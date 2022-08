Brugge, Mannaert: “De Ketelaere al Milan? Orgogliosi che vada in Serie A” (Di martedì 2 agosto 2022) Vincent Mannaert, amministratore delegato del Brugge, ha salutato Charles De Ketelaere, diventato ufficialmente un giocatore del Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Vincent, amministratore delegato del, ha salutato Charles De, diventato ufficialmente un giocatore del

PianetaMilan : #Brugge, #Mannaert: “#DeKetelaere al #Milan? Orgogliosi che vada in #SerieA” #ACMilan #SempreMilan - Milannews24_com : Mannaert (ds Brugge): «Siamo orgogliosi di De Ketelaere» - sportli26181512 : Club Brugge, Mannaert: 'Auguriamo ogni successo a De Ketelaere per la sua nuova avventura': Vincent Mannaert, ammin… - milansette : Club Brugge, Mannaert: 'Auguriamo ogni successo a De Ketelaere per la sua nuova avventura' #acmilan #rossoneri - carm_pana : RT @MilanNewsit: Club Brugge, Mannaert: 'Auguriamo ogni successo a De Ketelaere per la sua nuova avventura' -