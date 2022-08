Vaiolo delle Scimmie | confermati i primi due decessi in Europa

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - repubblica : Vaiolo delle scimmie, anche a New York è emergenza. “L’Oms ne cambi il nome” [di Elena Dusi] - dilul68 : RT @ArditoAD14: Perché l'hanno chiamato 'vaiolo delle scimmie' e non 'herpes dei ???roci'? - Consell100 : @PeccatiGiovanni @zephyrus_ads @YellowLorca @tommaso_zorzi Quindi dove ho detto che sarei contrario al vaccino per… -

L'infettivologo Matteo Bassetti è finito nell'occhio del ciclone per alcunesue dichiarazioni sul tema delscimmie. L'infettivologo Matteo Bassetti è finito al centro della bufera per aver dichiarato che i membri della comunità gay sarebbero a maggior rischio per quanto riguarda il contagio ...Stato d'emergenza a San Francisco e New York Ilscimmie preoccupa gli Stati Uniti, dove i casi crescono giorno dopo giorno. A San Francisco e New York dichiarato lo stato d'emergenza.Il 23 luglio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il vaiolo delle scimmie o monkeypox “emergenza sanitaria globale" ...Il sindaco di New York ha dichiarato lo stato di emergenza per il continuo aumento dei contagi di vaiolo delle scimmie ...