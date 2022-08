Spumante Trentodoc | le fasi di produzione del metodo classico trentino

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ilè una regione che vanta da secoli una grande vocazione per ladi vino: qui troviamo rossi corposi e strutturati come il Teroldego Rotaliano ed il Marzemino ma anche bianchi aromatici dal profumo inconfondibile come il Gewürztraminer, il Riesling, il Nosiola. Ilperò è famoso soprattutto per ladi spumanti L'articolo

L'AltraPagina.it - Il Magazine culturale

A 40 metri vanno invece le bottiglie di Cantina di Riva che da tre anni inabissa 1200 bottiglie diBrezzametodo classico. Affinano invece nella laguna veneziana le magnum dell'...... che ha in distribuzione pressoché esclusiva nell'area cittadina il "GranFerrari" (dal ... Nel 1993 arriva la prima DOC in Italia dedicata esclusivamente al Metodo Classico,. Gli anni ... Endrizzi lancia lo shop online: le bollicine Trentodoc arrivano a casa Quello di acquistare il vino online è un trend che ormai ha preso piede anche in Italia e che appare destinato a proseguire nel prossimo futuro. Il problema è che fino a poco tempo fa nel nostro Paese ...Dal Prosecco al Trentodoc passando per Franciacorta e Alta Langa, la preoccupazione dei produttori per la siccità: “La maturazione dell’uva ...