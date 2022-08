Roma, accordo totale per Wijnaldum: ecco quando può sbarcare (Di lunedì 1 agosto 2022) La clessidra è partita. Ora c'è solo da studiare i voli e prenotare Villa Stuart (se già non è stato fatto).... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) La clessidra è partita. Ora c'è solo da studiare i voli e prenotare Villa Stuart (se già non è stato fatto)....

AliprandiJacopo : Trovato accordo tra #ASRoma e #Wijnaldum sullo stipendio, ma anche su partecipazione del Psg all’ingaggio. Giocat… - CorSport : #Wijnaldum alla #Roma: siamo ai dettagli. Tutte le cifre dell’accordo ?? - cmdotcom : #Roma, accordo totale per #Wijnaldum: ecco quando può sbarcare - nicomanetta1 : Al via accordo Uber e It Taxi, si parte da Roma, ma sarà esteso in tutta Italia - Il Sole 24 ORE #taxi #NoUber - LorenzoFracassa : RT @cmdotcom: #Roma, accordo totale per #Wijnaldum: ecco quando può sbarcare -