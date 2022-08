Rai – Juve colpo ‘gobbo’ Raspadori, Kepa ci sono due problemi (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli vuole Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma il giocatore piace anche alla Juve che ha contattato il suo entourage. I bianconeri si sono inseriti di prepotenza in una trattativa in cui c’era solo il Napoli che ha trovato anche l’accordo col giocatore. Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai a Televomero fa sapere che la Juve ha “preso immediatamente contatti con gli agenti del giocatore appena ha saputo che il Napoli poteva concretizzare l’affare. Ora la Juve tenta il colpo gobbo al Napoli, ma deve affrettarsi perché il Sassuolo vuole prendere Pinamonti dall’Inter“. Venerato parla anche di Kepa al Napoli, obiettivo numero uno degli azzurri. C’è ottimismo per la “chiusura dell’affare, ma ci sono anche due problemi. Il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli vuole Giacomodel Sassuolo, ma il giocatore piace anche allache ha contattato il suo entourage. I bianconeri siinseriti di prepotenza in una trattativa in cui c’era solo il Napoli che ha trovato anche l’accordo col giocatore. Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai a Televomero fa sapere che laha “preso immediatamente contatti con gli agenti del giocatore appena ha saputo che il Napoli poteva concretizzare l’affare. Ora latenta ilgobbo al Napoli, ma deve affrettarsi perché il Sassuolo vuole prendere Pinamonti dall’Inter“. Venerato parla anche dial Napoli, obiettivo numero uno degli azzurri. C’è ottimismo per la “chiusura dell’affare, ma cianche due. Il ...

ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Rai - Juve colpo 'gobbo' Raspadori, Kepa ci sono due problemi #calciomercatonapoli #Juve #napoli #Raspadori #ForzaNapoli… - napolipiucom : Rai - Juve colpo 'gobbo' Raspadori, Kepa ci sono due problemi #calciomercatonapoli #Juve #napoli #Raspadori… - FlashJ18 : RT @TUTTOJUVE_COM: Venerato (Rai Sport): 'Il Napoli deve sbrigarsi per Raspadori, la Juve sta lavorando a fari spenti per l'attaccante del… - TUTTOJUVE_COM : Venerato (Rai Sport): 'Il Napoli deve sbrigarsi per Raspadori, la Juve sta lavorando a fari spenti per l'attaccante… - infoitsport : Rai, Venerato: 'Juve brava ad agire dietro le quinte per Raspadori, Napoli deve sbrigarsi' -