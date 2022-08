Rai, dopo tanti anni arriva l’addio: per i telespettatori è una tragedia (Di lunedì 1 agosto 2022) Una produzione di casa Rai sta rischiando grosso. All’orizzonte c’è l’addio che preoccupa molto i telespettatori e i fan La Rai sta vivendo un momento molto difficile, dato che una trasmissione che ha intrattenuto per molti anni i telespettatori è stata messa alle strette. Ormai pare proprio che l’addio sia all’orizzonte e non ci sia proprio nulla da fare per recuperare l’intera situazione. Il mese di giugno è sicuramente uno dei più intensi, per quanto riguarda la creazione dei nuovi palinsesti televisivi. È il periodo in cui, molte persone, sono al lavoro per cercare di dare il meglio e di portare il massimo intrattenimento al pubblico. E questo durante tutta la programmazione autunnale. Sono tanti i programmi che vengono trasmessi e, non sempre le trasmissioni ... Leggi su kronic (Di lunedì 1 agosto 2022) Una produzione di casa Rai sta rischiando grosso. All’orizzonte c’èche preoccupa molto ie i fan La Rai sta vivendo un momento molto difficile, dato che una trasmissione che ha intrattenuto per moltiè stata messa alle strette. Ormai pare proprio chesia all’orizzonte e non ci sia proprio nulla da fare per recuperare l’intera situazione. Il mese di giugno è sicuramente uno dei più intensi, per quanto riguarda la creazione dei nuovi palinsesti televisivi. È il periodo in cui, molte persone, sono al lavoro per cercare di dare il meglio e di portare il massimo intrattenimento al pubblico. E questo durante tutta la programmazione autunnale. Sonoi programmi che vengono trasmessi e, non sempre le trasmissioni ...

sciltian : @Waltergalleni45 @orfini Berlinguer era comunista. Non più stalinista, dopo un certo periodo, e per questo fu assai… - LucaFerracci_1 : Solita macchina fango contro #MatteoRenzi e #ItaliaViva Sondaggio Ipsos su Renzi e il #Pd da #Repubblica un minuto… - Federic01996 : RT @MauryKostanzo: @Federic01996 @VigilanzaT In effetti, non ha molto senso. In Rai (vedi ViD fino alla Cuccarini) non insistono, appena i… - MauryKostanzo : @Federic01996 @VigilanzaT In effetti, non ha molto senso. In Rai (vedi ViD fino alla Cuccarini) non insistono, appe… - dumurin : @darkap89 concordo, fu un errore enorme non fare il seguito. #Rai si strapperà i capelli non averlo fatto visto che… -