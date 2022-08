Per l’accordo DAZN con Sky parte la settimana decisiva (Di lunedì 1 agosto 2022) Siamo all’inizio della settimana che dovrebbe chiarire se l’accordo DAZN con Sky si farà e quale nuova posizione avrà TIM (con la sua offerta TIM VISION) in tutto questo. L’inizio del Campionato di serie A è alle porte con primo fischio di inizio il 13 agosto. Il tempo stringe inesorabilmente ed è anche per questo motivo che nelle prossime ore (con molta probabilità) tutto sarà deciso. Due appuntamenti importanti La prima cosa da dire è che domani 2 agosto diverranno effettive le nuove offerte DAZN già note. L’abbonamento a 29,99 euro al mese darà la possibilità di registrare 2 dispositivi e guardare eventi in contemporanea su due device ma solo sotto la stessa rete. Il secondo piano da 39,99 euro al mese consentirà di registrare fino a 6 apparecchi e la visione simultanea potrà avvenire anche da due connessioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Siamo all’inizio dellache dovrebbe chiarire secon Sky si farà e quale nuova posizione avrà TIM (con la sua offerta TIM VISION) in tutto questo. L’inizio del Campionato di serie A è alle porte con primo fischio di inizio il 13 agosto. Il tempo stringe inesorabilmente ed è anche per questo motivo che nelle prossime ore (con molta probabilità) tutto sarà deciso. Due appuntamenti importanti La prima cosa da dire è che domani 2 agosto diverranno effettive le nuove offertegià note. L’abbonamento a 29,99 euro al mese darà la possibilità di registrare 2 dispositivi e guardare eventi in contemporanea su due device ma solo sotto la stessa rete. Il secondo piano da 39,99 euro al mese consentirà di registrare fino a 6 apparecchi e la visione simultanea potrà avvenire anche da due connessioni ...

