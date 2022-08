Ornella Muti: «Ho perso mio padre a 11 anni, mi sono affacciata alla vita da “zoppa”» (Di lunedì 1 agosto 2022) Ornella Muti intervistata dal Corriere della Sera. «Ho debuttato al cinema a soli 14 anni e avevo perso mio padre tre anni prima. Avrei avuto bisogno di una figura maschile di riferimento e invece non ce l’avevo. Mi sono affacciata alla vita da “zoppa”, senza sapere chi sono gli uomini». Fu scelta da Damiano Damiani per il film La moglie più bella che raccontava la storia di Franca Viola che rifiutò il matrimonio riparatore. «Non mi ero candidata per quel film, avevo semplicemente accompagnato mia sorella Claudia, più grandi di me, a fare il provino. Venni scelta io proprio perché avevo l’età del personaggio». «sono una sognatrice, mi creo dei film in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022)intervistata dal Corriere della Sera. «Ho debuttato al cinema a soli 14e avevomiotreprima. Avrei avuto bisogno di una figura maschile di riferimento e invece non ce l’avevo. Mida “”, senza sapere chigli uomini». Fu scelta da Damiano Damiani per il film La moglie più bella che raccontava la storia di Franca Viola che rifiutò il matrimonio riparatore. «Non mi ero candidata per quel film, avevo semplicemente accompagnato mia sorella Claudia, più grandi di me, a fare il provino. Venni scelta io proprio perché avevo l’età delnaggio». «una sognatrice, mi creo dei film in ...

