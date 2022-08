No! Brigitte Macron non si è mai operata alla prostata (Di lunedì 1 agosto 2022) La disinformazione colpisce spesso le first lady di molte Paesi. Tra le teorie principali, vi è quella secondo cui le compagne dei leader mondiali siano in realtà dei transessuali. Una tesi che ha colpito, tra le altre, Michelle Obama e Begoña Gómez. Adesso, è il turno di Brigitte Macron. Per chi ha fretta: Un presunto articolo annuncia che Brigitte Macron è stata «operata alla prostata» Molti utenti l’hanno condiviso, per insinuare ancora una volta che la premièr dame è transessuale In realtà l’articolo proviene da un sito satirico, ma molti utenti non l’hanno capito Analisi Lo screen di un articolo francese, dal titolo «Brigitte Macron operata d’urgenza alla prostata», è ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) La disinformazione colpisce spesso le first lady di molte Paesi. Tra le teorie principali, vi è quella secondo cui le compagne dei leader mondiali siano in realtà dei transessuali. Una tesi che ha colpito, tra le altre, Michelle Obama e Begoña Gómez. Adesso, è il turno di. Per chi ha fretta: Un presunto articolo annuncia cheè stata «» Molti utenti l’hanno condiviso, per insinuare ancora una volta che la premièr dame è transessuale In realtà l’articolo proviene da un sito satirico, ma molti utenti non l’hanno capito Analisi Lo screen di un articolo francese, dal titolo «d’urgenza», è ...

AmeriniYuri : @rossaricciaema1 @brigitte_gio Vedo tutti i giorni gente di tutte le età che irresponsabilmente attraversa binari e… - HydraTheBlue : @brigitte_gio No va puntato il dito contro giovani e genitori, specie contro chi sta vivendo una disgrazia, ma se p… - Ariadnasleft : @AmeriniYuri @rossaricciaema1 @brigitte_gio Ma tu nn sei mai passato,da ragazzino,sotto le sbarre di un passaggio a… - sissyturtlexxx : @brigitte_gio Mmm no. Comunque non di colpe alle povere ragazze ma ahimè alla famiglia - Frasterix79 : @petruscaA @brigitte_gio No per carità, non mi riferivo a te. Ma sto leggendo tanti messaggi critici.... che ne sa… -