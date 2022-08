Matteo Renzi: Un voto di testa, non un voto di pancia. (Di lunedì 1 agosto 2022) di Matteo Renzi. I dati Istat dimostrano che l’Italia va meglio di molti altri Paesi simili. Facciamo +1% di PIL nel secondo trimestre. E dire che con questi risultati positivi abbiamo mandato a casa Draghi. Follia totale. Speriamo che – in questo Paese che parla spesso di passato ma non coltiva la memoria – qualcuno se lo ricordi il giorno del voto. Sulle alleanze ho già detto anche Leggi su freeskipper (Di lunedì 1 agosto 2022) di. I dati Istat dimostrano che l’Italia va meglio di molti altri Paesi simili. Facciamo +1% di PIL nel secondo trimestre. E dire che con questi risultati positivi abbiamo mandato a casa Draghi. Follia totale. Speriamo che – in questo Paese che parla spesso di passato ma non coltiva la memoria – qualcuno se lo ricordi il giorno del. Sulle alleanze ho già detto anche

HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Con Di Maio e Fratoianni non ci sto. Aspetto Calenda' - matteorenzi : Vogliamo parlare delle nostre proposte per gli italiani, non delle alleanze. La politica è una cosa seria, non è il… - Mov5Stelle : Se il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, vuole un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza deve avere il… - l_patrizia : RT @giuliocavalli: Renzi ha perso il suo grandioso referendum per colpa della Russia, dicono dalle parti del fulgido 'terzo polo'. Secondo… - Antonio15105158 : RT @roberto_zaccone: @Cybersandra46 @Invictus1664 @algirone @GiuseppeConteIT Giuseppe Conte professione avvocato/docente universitario, -Ma… -