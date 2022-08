Elezioni, Salvini torna all'antico: 'Non possiamo permetterci migliaia di clandestini' (Di lunedì 1 agosto 2022) Matteo Salvini torna sul suo cavallo di battaglia dei migranti e, nel corso di un incontro elettorale a Chioggia, ha ritirato fuori tutto il vecchio repertorio: "Se ci date fiducia torneremo a ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 agosto 2022) Matteosul suo cavallo di battaglia dei migranti e, nel corso di un incontro elettorale a Chioggia, ha ritirato fuori tutto il vecchio repertorio: "Se ci date fiducia torneremo a ...

LegaSalvini : ELEZIONI 2022, #SALVINI: 'LETTA PER PATRIMONIALE, CHI SCEGLIE PD SCEGLIE PIÙ TASSE' - pietroraffa : == Salvini:'Noi siamo europeisti e atlantisti, ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin'. Che è… - martaottaviani : Oggi il bravissimo @jacopo_iacoboni scrive che Ambasciata #Russia in #Italia ha chiesto a emissario #Salvini se la… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Renzi: Se la sinistra avesse davvero voglia di vincere queste elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, s… - Giovann00341278 : RT @mariamacina: Renzi: Se la sinistra avesse davvero voglia di vincere queste elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, s… -