Elezioni 2022, oggi incontro Letta-Calenda (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Si terrà questa mattina, alle 11, alla Camera, l’incontro tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Dall’incontro si capirà se ci sarà o meno la possibilità di chiudere un accordo per le Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Un accordo che in realtà era stato già raggiunto e suggellato con tanto di stretta di mano. “Erano stati definiti anche i collegi”, dicono dal Nazareno. Dunque un’intesa molto avanzata che però è stata rimessa in discussione. Ma Enrico Letta “per senso di responsabilità di chi guida un partito che rappresenta un quarto degli italiani”, dicono i suoi, è disponibile a riprovarci. Pur nella consapevolezza della “blanda volontà” di stringere un accordo dimostrata da Calenda ma “ci proviamo – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Si terrà questa mattina, alle 11, alla Camera, l’tra Enrico, Carloe Benedetto Della Vedova. Dall’si capirà se ci sarà o meno la possibilità di chiudere un accordo per lepolitiche del 25 settembre. Un accordo che in realtà era stato già raggiunto e suggellato con tanto di stretta di mano. “Erano stati definiti anche i collegi”, dicono dal Nazareno. Dunque un’intesa molto avanzata che però è stata rimessa in discussione. Ma Enrico“per senso di responsabilità di chi guida un partito che rappresenta un quarto degli italiani”, dicono i suoi, è disponibile a riprovarci. Pur nella consapevolezza della “blanda volontà” di stringere un accordo dimostrata dama “ci proviamo – ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - 70_avelino : RT @ElioLannutti: Elezioni, Letta a Calenda: “Piatti chiari e amicizia lunga. Ci siamo dati la mano e poi ha fatto saltare tutto”.Siamo arr… - paolo_r_2012 : RT @sissiisissi2: Elezioni 2022, Conte: 'Pd si è accodato a Lega e Forza Italia per farci fuori' - -