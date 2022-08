Cresce la tensione intorno a Taiwan | i segnali sul possibile arrivo di Nancy Pelosi

(Di lunedì 1 agosto 2022) La presidente della Camera degli Stati Uniti,, dovrebbe visitarecome parte del suo tour in Asia, come riferisce un alto funzionario del governoese e fonti del governo statunitense. La visita, la prima per un esponente della Camera degli Stati Uniti in 25 anni, non risulta essere attualmente nell’itinerario ufficiale reso pubblico InsideOver.

... la prima per un esponente della Camera degli Stati Uniti in 25 anni, non risulta essere attualmente nell'itinerario ufficiale reso pubblico [...] Continua a leggere The postla...La forza internazionale Kfor a guida Nato "controlla da vicino" la situazione al confine tra Kosovo e Serbia, dovedi nuovo lainteretnica, ed è "pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo" in base al suo mandato, sancito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Lo si ... Cresce la tensione a Taiwan: i segnali sul possibile arrivo di Nancy Pelosi Cresce la tensione in vista di una possibile visita della delegazione Usa a Taipei. Pechino in allarme, anche se la tappa non è tra quelle comunicate ufficialmente Vai alla Fonte della Notizia: Media ...BELGRADO - La forza internazionale Kfor a guida Nato "controlla da vicino" la situazione al confine tra Kosovo e Serbia, dove cresce di nuovo la tensione interetnica, ed è "pronta a intervenire se la ...