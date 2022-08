Corona Natural Bar, il locale per l'aperitivo realizzato in sabbia e materiali naturali (Di lunedì 1 agosto 2022) La Golden Hour, l'ora esatta quando il cielo si tinge d'oro, è il momento perfetto per godersi un momento di relax. Per vivere l'experience aperitivo Corona al meglio, approda in Italia per la prima ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) La Golden Hour, l'ora esatta quando il cielo si tinge d'oro, è il momento perfetto per godersi un momento di relax. Per vivere l'experienceal meglio, approda in Italia per la prima ...

verabirra : Corona Natural Bar, il divertimento in spiaggia che piace all'ambiente - FOOD SERVICE - RadioWebItalia : Approda in Italia per la prima volta il Corona Natural Bar @RadioWebItalia - LauraFrigerio : Corona Natural Bar, il locale realizzato con materiali naturali - foodaffairs_it : Corona porta in Italia con il Natural Bar realizzato con sabbia e materiali 100% naturali -