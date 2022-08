Calenda: "Chiesto il minimo, se rompiamo è colpa di Letta". Di Maio lancia Impegno civico con Tabacci (Di lunedì 1 agosto 2022) «A me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia, piene di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità. Se la risposta sarà no, intanto che arrivi una risposta... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 agosto 2022) «A me sembra davvero ilsindacale per non mettere insieme una accozzaglia, piene di idee diverse, totalmente incoerente e di scarsa qualità. Se la risposta sarà no, intanto che arrivi una risposta...

petergomezblog : Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottu… - GiovaQuez : Calenda: 'Io avrei chiesto a Conte: ma eri così progressista anche quando facevi i decreti sicurezza con Salvini? H… - nuova_venezia : Verso le elezioni. Calenda: “Chiesto a Letta il minimo sindacale se risposta è no, sarà rottura”. Alle 14,30 la seg… - meleditalia : RT @GenCar5: Impossibile dirlo meglio. 1) davvero ti vuoi mettere in mano a Calenda senza contrappesi? 2) Ti fidi più di Renzi che di Conte… - MARCUSV30493054 : RT @repubblica: Bonino e Della Vedova premono per l'accordo con Letta, Calenda frena: 'Chiesto minimo. Se risposta e' no, colpa tua'. Riuni… -