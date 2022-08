(Di lunedì 1 agosto 2022) Per informazioni telefonare allo 070 657428 oppure collegarsi al sito boxofficesardegna.it. INFO Box office Sardegna: +39 070 657428 Nella passata edizione, La Dinamo Banco di Sardegna eliminò in ...

Tiscali

ALBO D'ORO "CITY OF" Prima edizione " Montepaschi SienaSeconda edizione " Olympiacos PireoTerza edizione " Montepaschi SienaQuarta edizione " Orlandina Capo d'OrlandoQuinta edizione " ...Il calcolodi drammatico. Un po' tutti fingiamo di ignorare un'amara realtà. L'Italia ha ... La magli nera va a Palermo, seguita da, Catania, Messina. A fronte di un'Italia ... Cagliari profuma di Eurolega I suoi vicoli stretti si aprono in piazze inaspettate piene di alberi centenari, dove andare a caccia di ristoranti in cui provare gli spaghetti alle ...Il buongiorno energico del mattino, l’atmosfera divertente nel pomeriggio, il sound chill di un aperitivo al tramonto e il dj-set della sera che vi farà ballare tutta la notte. Non si tratta della pla ...