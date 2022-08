C N Posillipo | mister Roberto Brancaccio confermato alla guida

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il C.N.comunica che, in virtù del contratto biennale sottoscritto lo scorso anno,è statocome Capo Allenatore e Allenatore della squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie A1. Prosegue dunque il cammino tra la società rossoverde e l’allenatore, giuntosesta stagione sulla panchina del. Proprio, in qualità di allenatore della Nazionale Under 19, guiderà il raduno dei giocatori classe 2003, in programma a Napoli da quest’oggi, lunedi 1 al 12 agosto. Insieme a, saranno impegnati nel Raduno il Medico Sociale Guglielmo Lanni ed il Preparatore Atletico Alessandro Fusco, anche lui ...

