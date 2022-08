Ale_De_Chirico : Brutti candidati? Poi non piangete per l'astensionismo - MaurizioMati : @CarloCalenda @EnricoLetta @matteorenzi ditemi una cosa fave lesse!, mica starete fino al 25 settembre a parlare di… - angelogulina : A settembre si vota e bisogna scegliere. Guardare ai programmi non è la strategia giusta. Sarebbe più utile guardar… - magrondo : @pdnetwork @EnricoLetta @LaVanguardia Ancora con #Draghi? Il Governo è morto e sepolto, se volete prendere qualche… - IQuotidiano : lettera a @beppe_grillo caro Beppe, si sapeva sarebbe finita così. i brutti anatroccoli sono diventati cigni. cign… -

ilGiornale.it

In questigiorni in cui abbiamo ministre che cambiano bandiera per Calenda, noi diamo un ... Con Grillo dovrete discutere anche di come scegliere ialle Politiche, ovvero delle ..."Quest'anno c'è la maturità, non si scherza!". Ansia, brividi, notti insonni,pensieri, panico. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha provato almeno una di ...2% dei... Brutti candidati Poi non piangete per l'astensionismo Visto che anche questa volta una parte degli eletti usciranno dai collegi uninominali, la ricetta sarà di mettere sulle schede il nome di persone dalla morale specchiata e dall'indubbia competenza. Tr ...C'è quell'espressione lì, «comiche finali», entrata nell'immaginario collettivo in uno dei tanti, tormentatissimi, passaggi della vita del centrodestra. Eravamo nel 2007. A pronunciarla fu Gianfranco ...