Ben Affleck tornerà a interpretare Batman anche in Aquaman 2

(Di lunedì 1 agosto 2022) Benè attualmente atteso nel film The Flash del 2023 e interpreterà ancora una volta Bruce Wayne alias(così come Michael Keaton, vista la storia in chiave multiverso). Ma questa interpretazione non sembra segnare l'addio dell'attore al suo personaggio, visto che pare torni a vestire il mantello scuro dinel sequel di. Le informazioni erano state tenute riservate da Warner Bros e DC Comics fino ad ora. È stato l'attore Jason Momoa, interprete di, a rivelare la notizia postando una foto significativa sul suo account Instagram. Attualmente sul set die il Regno Perduto per girare altre scene, Jason Momoa ha postato una foto con Bennel suo “costume” da Bruce Wayne con la didascalia: "Bruce e ...

itsegonic : @scorpiondag Ilary Blasi e Francesco Totti? O Jennifer Lopez e Ben Affleck? Vero ma non assoluto - VanityFairIt : Il vaticinio è di Ojani Noa, primo marito (tra il 1997 e il 1998) della neo signora Affleck. «Jen è innamorata dell… - criflower : @carloemme50 @MichelaMeloni1 Perché lui è l’uomo che ha una sola espressione: ben Affleck che è triste ??, Ben Affle… - FedeTrop : @Soffotcka @afrodite1969 Nessun problema abbiamo dalla nostra Ben Affleck e Bruce Willis ?????? - zazoomblog : Jennifer Lopez il primo marito: Il suo matrimonio con Ben Affleck non durerà - #Jennifer #Lopez #primo #marito: -

Portavoce della bellezza autentica, niente affatto scontata nel mondo di Hollywood, l attrice americana ed ex moglie diha raccontato nel corso di una lunga intervista al magazine Harper ...Jennifer Lopez esi sono sposati a metà luglio a Las Vegas, con una cerimonia privatissima a riprova se ce ne fosse ancora bisogno - che il loro amore non è da copertina, ma vero e ...In prima fila c'erano i personaggi più famosi: da Briatore a Renzi, persino DiCaprio ha presenziato all'evento... Tutti in prima fila per Jennifer Lopez in concerto a Capri. Una vera tigre portoricana ...Ben Affleck ha detto più volte di aver finito di interpretare Batman, quindi perché il DCEU continua a riportare la sua versione del Cavaliere Oscuro