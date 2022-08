Alfonso Signorini si sbilancia e conferma un concorrente GF VIP 7 | ecco chi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il Grande Fratello Vip 7 è sempre più vicino è c’è un grandissimo interesse intorno ai nomi del cast. In effetti, la riuscita del reality di Canale 5 sta tutta lì, in quei personaggi attentamente selezionati che abiteranno per tanti mesi nella casa più spiata d’Italia. Ospite di Simona Ventura, il conduttore si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni sui suoi vipponi. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7parla del cast del GF VIP 7 tra conferme e smentite Simona Ventura ha intervistatodurante La Terrazza Della Dolce Vita, l’appuntamento annuale che la conduttrice tiene insieme a Giovanni Terzi. Il loro incontro davanti ad un’attenta platea, è stato molto interessante. La professionista si è preparata da casa con block notes e appunti per scoprire chi fossero ...