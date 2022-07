Niente Inter | per Mertens si apre un'altra pista italiana

daves80 : @Delu90Inter @Inter Cioè quindi il mondiale non ti dice niente ???? Ok - daves80 : @Delu90Inter @Inter Dove sono questi obblighi? Formalmente, nell’immediato non esistono. Peraltro hai un mondiale….… - ludlettt : da piccola tifavo inter ora niente :) - MatteDj23 : @_ElPrincipe22 @Inter Fa niente, è comunque criticato a quanto sento ultimamente - AtaruMorobosci5 : @Matt882604 @Lana1Malta @Inter_Report @FBiasin Ahahahah Comisso niente di più serio? -

InterLive.it

...non aprono gli occhi e se la prendono con i veri responsabili Se Dybala non è andato all'è ... Si è trattato di una gara amichevole, ma la vittoria di ieri mi ha fatto gioire poco, quasi. ...da fare in quel caso, con il Chelsea però che è tornato alla carica negli ultimi giorni mettendo sul piatto un assegno da 8 milioni di euro. L'ha risposto picche all'offensiva dei 'Blues'... Niente Juve e firma con l’Inter: erede Dzeko a costo zero Edin Dzeko ha un altro anno di contratto da 5,5 milioni di euro netti. L'Inter potrebbe pensare di sostituirlo con un big della Premier ...Ma niente paura: l’erede c’è già. NO MERCATO – L’Inter sa che dovrà faticare non poco per colmare il vuoto lasciato da Ivan Perisic. L’Inter ha perso Perisic, andato al Tottenham e adesso deve colmare ...