L'arrivo di Kepa apre all'addio di Meret: una squadra ci prova subito per il portiere azzurro! (Di domenica 31 luglio 2022) Sono giorni delicati in casa Napoli, con alcune trattative che dovranno essere necessariamente concluse nei prossimi giorni. L'obiettivo della dirigenza, infatti, è quello di completare la rosa di Luciano Spalletti per l'inizio del campionato. Uno dei temi caldi delle ultime ore è quello relativo al portiere, con l'acquisto di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea che sembra ormai cosa fatta. Lo spagnolo arriverà in prestito per una stagione, ma potrebbe non essere l'unico nuovo arrivo tra i pali. Kepa Chelsea (Foto Getty Images) Meret saluta Napoli? È sempre più in bilico, infatti, la posizione di Alex Meret. Il classe 1997 non ha mai convinto pienamente, e L'arrivo di un portiere come Kepa potrebbe oscurarlo ancora di più. Proprio per questo ...

