F1, GP Ungheria 2022. Il team radio di Leclerc: “Perché abbiamo montato le gomme dure?” (Di domenica 31 luglio 2022) Una grossa occasione persa da parte della Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria e Charles Leclerc non ci sta. Una strategia sbagliata nelle soste per la scuderia di Maranello che ha permesso a Max Verstappen di vincere e allungare ulteriormente nel Mondiale ai danni del monegasco. “Oh mio Dio, molto male. Ecco Perché dicevo di rimanere con le medie il più a lungo possibile. Le gomme dure vanno veramente male. Così per tutti o solo per noi?”, chiede il pilota nel team radio e l’ingegnere risponde. “Lo stesso per tutti“. A questo punto la domanda di Leclerc è spontanea: “Quindi Perché abbiamo scelto questo?”, ma la risposta è incomprensibile e Charles incalza: “Siamo gli unici su tre soste?”, “Di chi è davanti sì, dietro ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Una grossa occasione persa da parte della Ferrari nel Gran Premio d’e Charlesnon ci sta. Una strategia sbagliata nelle soste per la scuderia di Maranello che ha permesso a Max Verstappen di vincere e allungare ulteriormente nel Mondiale ai danni del monegasco. “Oh mio Dio, molto male. Eccodicevo di rimanere con le medie il più a lungo possibile. Levanno veramente male. Così per tutti o solo per noi?”, chiede il pilota nele l’ingegnere risponde. “Lo stesso per tutti“. A questo punto la domanda diè spontanea: “Quindiscelto questo?”, ma la risposta è incomprensibile e Charles incalza: “Siamo gli unici su tre soste?”, “Di chi è davanti sì, dietro ...

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Leclerc, sorpasso DA PAURA su Russell (?? 38/70) LIVE ? - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - Montecarlonews : F1. In Ungheria la Ferrari sbaglia tutto: Leclerc sesto, vince Verstappen -