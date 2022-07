Elezioni: Stefano (Pd), 'Salvini già a caccia di ministri, teme Meloni' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Salvini è in cerca di ipotetici posti prima che il risultato elettorale possa metterli in discussione. Per questo chiede con insistenza a Meloni di ‘chiudere' già una lista dei ministri. Paura della leader di Fdi? Sospetti su possibili impresentabili, come già accadde per la Lega con il governo giallo-verde? Un consiglio: non si faccia problemi che non avrà”. Lo dice il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "è in cerca di ipotetici posti prima che il risultato elettorale possa metterli in discussione. Per questo chiede con insistenza adi ‘chiudere' già una lista dei. Paura della leader di Fdi? Sospetti su possibili impresentabili, come già accadde per la Lega con il governo giallo-verde? Un consiglio: non si faccia problemi che non avrà”. Lo dice il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Ue.

repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - pietroraffa : 'Le ricette di Trump e dei suoi consiglieri ricordano da vicino quelle di Lega e Fratelli d'Italia: nel migliore de… - gbric72 : Puzzer, Stramezzi, Paragone, Donato, Di Stefano, Adinolfi, Barillari, Cunial... E non hanno ancora finito di presen… - LisaTorna : @SalazarYulia NON E' VERO. BASTA POSTARE FALSITA'. Belen sostenne il CDX. NON E' GIUSTO BUTTARE FANGO SULLE PERSONE… - LisaTorna : @Rightwing1970 @SalazarYulia MA NON E' VERO. E' UNA PUTTANATA TROVATA SUL WEB. Anche noi però a credere alle idiozi… -