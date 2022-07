(Di domenica 31 luglio 2022) Continua il trend in diminuzione dei: oggi sono 36.966 idiregistrati in Italia, frutto di 204.903 tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 18%. In totale questa settimana i positivi accertati sono stati 376.763, contro i 509.060 della precedente: un calo del 26 per cento. Inoltre, è già da tre settimane consecutive che idiminuiscono rispetto ai 7 giorni passati. Il ministero della Salute comunica altri 83, in calo rispetto ai 121 morti di ieri. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri), con ben 33 ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.499, rispetto a sabato 103 in meno. Gli italiani positivi al coronavirus sono ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - ladyonorato : Ricordo a @preglias che - oltre ai dati sulle reazioni avverse gravi e letali raccolti dall’EMA - esistono anche st… - fattoquotidiano : Covid, i dati: 36.966 nuovi casi e 83 decessi. Il confronto settimanale: contagi diminuiti del 26% - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ricoveri,… - giulionazzaro : RT @viaggrego: #Fermare il #Covid con una #Mascherina, sarebbe come fermare una #Zanzara con il Vs. #Cancello di #Casa! Vi diamo #Dati e #M… -

Sono 3.907 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 31 luglio 2022, secondo numeri edel bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 20.496 tamponi, di cui 17.245 antigenici. Registrati 3 morti. I pazientiricoverati nei reparti ordinari in ...'In Italia si attendeva che arrivasse Centaurus e infatti abbiamo i prima casi della BA 275 che e' una sotto variante di Omicron 2. Daiin nostro possesso al momento sembra non causare la malattia grave, inoltre i vaccini, anche quelli non aggiornati, sono in grado di dare copertura per le forme di infezione piu' importante. Se ...In totale i positivi accertati negli ultimi 7 giorni sono stati 376.763, contro i 509.060 della settimana precedente. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri). I rico ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...