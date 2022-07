Bonafede | ‘resto nel M5S | mai chiesto deroghe a Grillo o Conte’

Leggi su italiasera

(Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Resta nel M5S Alfonso, l’uomo che ha ‘traghettato’ Giuseppe Conte nel Movimento e che resterà fuori dalle prossime politiche per la regola dei due mandati. La conferma arriva dallo stesso ex Guardasigilli, in un post su Fb. “Una premessa importante: questo post non è un post di commiato – scrive -! Non c’è nessun addio da dare né promesse particolari da fare! Uscendo dalla bolla in cui spesso la politica precipita, scopriremo che il cosiddetto nodo del secondo mandato, a prescindere da come la si pensi, è una questione interna al Movimento e molto poco appassionante per gli italiani che hanno problemi seri, forse come mai era accaduto nella storia della Repubblica. Penso sinceramente che si possa fare buona politica sia dentro che fuori dai palazzi. Non c’è nessuna novità”. “Per quanto mi riguarda, già da qualche mese sono tornato allo studio ...