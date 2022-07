Zona_Wrestling : WWE: Un ottimo opener e Brock Lesnar non bastano a Smackdown, calano gli ascolti - Zona_Wrestling : WWE: Liv Morgan sta riscuotendo un ottimo successo - TSOWrestling : Sarebbe un ottimo innesto? Che ne pensate? #TSOS // #TSOW -

The Shield Of Wrestling

E in queste ore il tempismo è, perché Xbox ha anche annunciato i Games With Gold , sempre ...2K22, Generation Zero e Naruto to Boruto: Shinobi Striker sono disponibili questo fine settimana ......piacerebbe affrontare Bron Breakker Potrebbe uscir fuori unmatch anche per via della stazza fisica di entrambi Dopo SummerSlam sarà tempo di Clash at the Castle, il grande ritorno della... Triple H: la sua WWE sarà la migliore di sempre La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata che è stata la precedente a SummerSlam ha fatto registrare un totale di 2.060.000 spettatori e un r ...Bobby Lashley, recentemente intervistato da Kevin Kellam e ha parlato anche di Conor e di un suo eventuale arrivo in WWE: “Conor McGregor è molto popolare, ha un’ottima fan base ma è piccolino. Non ...