Taekwondo | Mondiali Cadetti 2022 | per l’Italia due bronzi | arrivano da Gabriele Rosato e Sofia Frassica

(Di sabato 30 luglio 2022) Perdel, impegnata ai(con nuovo sistema di punteggio a round, ndr), in corso di svolgimento a, il bilancio dopo tre giorni di gare parla chiaro: 2 medaglie di bronzo. A mettersele al collo sono stati rispettivamente(-53 kg), nella giornata del 29 luglio, e(-59 kg), nella giornata odierna, quella del 30 luglio; entrambi peraltro nati e cresciuti nella scuola di Mesagne (Brindisi). Per arrivare sino al terzo gradino del podio, classe 2009, che è un prospetto con ottime possibilità, ha battuto, nell’ordine: il messicano JM Dominguez (2-1) ai sedicesimi di finale, il cipriota Theodosis Menikou ...

taekwondofita : RT @CitoTkd: Prima medaglia ai Mondiali Cadetti di Sofia ?? Un risultato importante anche per i prossimi giorni di gara. Bravo Gabriele! ??????… - CitoTkd : Prima medaglia ai Mondiali Cadetti di Sofia ?? Un risultato importante anche per i prossimi giorni di gara. Bravo Ga… -

... già titolare di una cintura nera quinto dan, è stata capace di usare le sue abilità e competenze per diventare la prima abitante di Singapore a vincere i campionatidiPoomsae , ...La giovane atleta barcellonese rappresenterà l'Italia aidinella categoria - 55 kg juniores Il sogno si realizza per la giovanissima Martina Calabrò , di soli 15 anni, che rappresenterà l' Italia al Mondiale dinella cat. - 55 ...C’è una senigalliese al campionato del mondo di taekwondo che si disputa a Sofia in Bulgaria. Si tratta di Amalia Morganti, già in Bulgaria dove i campionati del mondo di taekwondo, disciplina olimpic ...Il sogno si realizza per la giovanissima Martina Calabrò, 15enne barcellonese, che rappresenterà l’Italia al Mondiale di Taekwondo nella cat. -55 Kg juniores. Dopo aver vinto il Campionato Italiano pe ...