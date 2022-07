Rabiot Juve | contatti con il Monaco | l’affare può chiudersi così

(Di sabato 30 luglio 2022), discorsi avviati: il centrocampista francese potrebbe presto lasciare la. Tutti i dettagli Ilcontinua a dirsi interessato ae avrebbe avviato i primi discorsi per l’acquisto del centrocampista francese in forza alla. A riportarlo Sky Sport 24. L’accelerata decisiva, tuttavia, potrebbe arrivare più avanti. I francesi potrebbero approfondire i discorsi per il giocatore solo se riusciranno a superare il preliminare di Champions League (in programma ad agosto). L'articolo proviene da Calcio News 24.

In uscita dallaci sarebbe poi pure Adrienche piace molto al Monaco ma la società del Principato non sarebbe in grado di offrirgli i 7 milioni di euro percepiti in Piemonte. Gianluigi ...Di mezzali infatti, Allegri ne ha già a disposizione diverse; oltre a Paul ci sono Zakaria, Mckennie,, Fagioli e Locatelli. Si, anche l'ex Sassuolo può rientrare in questa categoria. Il classe ...Uno degli obiettivi della Juventus è il centravanti; nelle ultime ore, per rinforzare l'attacco, sembra forte la candidatura di Muriel.Uno dei giocatori bianconeri non ancora ufficialmente dichiarati incedibili, può tornare in patria: pronto un contratto triennale ...