Papa Francesco: 'Dimissioni? Porta aperta, ma sarà il Signore a dirlo' - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 30 luglio 2022) Francesco in Canada, la foto con il copricapo indiano Città del Vaticano, 30 luglio 2022 - Le Dimissioni ? "La Porta è aperta". Un viaggio in Ucraina? "Vorrei andare", ma "vediamo adesso che cosa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)in Canada, la foto con il copricapo indiano Città del Vaticano, 30 luglio 2022 - Le? "La". Un viaggio in Ucraina? "Vorrei andare", ma "vediamo adesso che cosa ...

gippu1 : Ormai non si capisce più se a parlare sia Papa Francesco o Ivan Juric - vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - vaticannews_it : Il #Papa: quello contro gli indigeni è stato un genocidio #PapaInCanada @papal_visit - ziolions4219 : Papa Francesco: “Le dimissioni una porta aperta cui non ho ancora bussato” - PaoloPicazzo : @repubblica Papa Francesco è sempre un grande -