Milan, CdS: “Finalmente De Ketelaere in rossonero” (Di sabato 30 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta il CdS il Milan sta sulla scia delle entrate dopo settimane di trattative davvero importanti per il belga. “Ad esso è davvero fatta: De Ketelaere è un giocatore del Milan. Per il momento ufficiosamente, ma quanto prima anche ufficialmente. Domani (forse anche oggi, ma è molto difficile) sbarcherà a Milano, per sostenere le visite mediche al più tardi lunedì. La svolta, comunque, è arrivata nella tarda mattinata di ieri, quando il Bruges ha dato la tanto attesa risposta al Milan, accettando l’ultima proposta sul tavolo: 32 milioni di euro come quota fissa, più altri 4 sotto forma di bonus e, in aggiunta, una percentuale (attorno al 15%) sull’eventuale rivendita, ma solo sulla differenza tra la cifra che il Diavolo andrà a incassare e quanto verrà versato al ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ilsta sulla scia delle entrate dopo settimane di trattative davvero importanti per il belga. “Ad esso è davvero fatta: Deè un giocatore del. Per il momento ufficiosamente, ma quanto prima anche ufficialmente. Domani (forse anche oggi, ma è molto difficile) sbarcherà ao, per sostenere le visite mediche al più tardi lunedì. La svolta, comunque, è arrivata nella tarda mattinata di ieri, quando il Bruges ha dato la tanto attesa risposta al, accettando l’ultima proposta sul tavolo: 32 milioni di euro come quota fissa, più altri 4 sotto forma di bonus e, in aggiunta, una percentuale (attorno al 15%) sull’eventuale rivendita, ma solo sulla differenza tra la cifra che il Diavolo andrà a incassare e quanto verrà versato al ...

serie_a24 : #Milan, CdS: “Leao che certezza per i rossoneri” - infoitsport : Milan, CdS: “Leao che certezza per i rossoneri” - Serie_A_ENG : Milan, CdS: “Leao che certezza per Pioli e tifosi” - infoitsport : Milan, CdS: “Leao che certezza per Pioli e tifosi” - serie_a24 : #Milan, CdS: “Leao che certezza per Pioli e tifosi” -