Drew Barrymore ha una teoria sul suo ex: "Ecco perché le donne adorano Justin Long" (Di sabato 30 luglio 2022) Drew Barrymore, durante un podcast recente, ha rivelato di aver una teoria a proposito del motivo per cui le donne vanne letteralmente pazze per un suo ex. Drew Barrymore sa perché le donne amano Justin Long: la conduttrice del The Drew Barrymore Show ha rivelato che in passato era "molto innamorata di Justin", che ha frequentato dal 2008 al 2010, principalmente perché l'attore è semplicemente esilarante. "Vuoi sapere perché le donne impazziscono per lui?", ha esordito la Barrymore durante l'ultimo episodio del podcast chiamato A Little Bit Extra del comico Mike Birbiglia. "Ci sono molte ragioni, ma la ...

