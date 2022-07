(Di sabato 30 luglio 2022) Eilnonsull'Italia, ed era quasi scontato fosse così. Si fa spessormismo per notizie simili, sfruttando la remota possibilità che un oggetto in cadutapossa schiantarsi in territorio italiano. È...

Agenzia_Ansa : Un componente del razzo cinese Lunga Marcia, che il 24 luglio ha portato in orbita il secondo modulo della stazione… - telodogratis : Dove cadrà alla fine il razzo cinese che sta precipitando dallo spazio: l’ultima previsione sulla traiettoria - Today_it : Dove cadrà alla fine il #razzocinese che sta precipitando dallo #spazio: l'ultima previsione sulla traiettoria… - puntotweet : Long March 5B: dove cadrà il razzo cinese? - infoitinterno : Quando e dove cadrà il razzo cinese: cosa sappiamo finora -

Il rientro non avviene però in maniera controllata, quindi non è possibile prevederecadranno eventuali pezzi che non bruceranno nell'atmosfera (l'anno scorso sono caduti nell'Oceano Indiano). ...Approfondisci: Razzo cinese fuori controllo: quandoLe ipotesi sull'Italia Sorvolo sull'Italia: 32 secondi. "Il sorvolo dell'Italia" da parte del detrito del razzo cinese durerà 32 ...