Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Duncan 'Agosto sarà un mese importante' - sportli26181512 : #Fiorentina tra campo e mercato, idea #Bajrami: #Zurkowski in bilico: Riflessioni in casa viola per il centrocampo:… - Siciliasportnew : Palermo calcio : Dalla Fiorentina arriva Edoardo Pierozzi - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Napoli, Bologna e Fiorentina sul talento Manisa del PSG - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Napoli, Bologna e Fiorentina sul talento Manisa del PSG -

Sena, in passato seguito anche dalla, non ha mai superato i postumi del coronavirus , ... Il rapporto Ilitaliano perde un milione al giorno: è indebitato per 5,4 miliardiAlfred Duncan, partito in sordina l'estate scorsa nella primaaffidata a Vincenzo Italiano, nel corso dall'annata, poi sfociata nella qualificazione ai play - off di Conference League, è ...Il centrocampista viola fissa anche gli obiettivi personali 'Quest'anno voglio più assist e più gol' FIRENZE (ITALPRESS) - 'L'anno scorso è ...Il centrocampista, 26 anni, ha rescisso il contratto con lo Spezia. A luglio del 2021 ha contratto il Covid, da quel momento non è più riuscito a ottenere l’idoneità agonistica. Tornerà in Brasile per ...