Raducanu sceglie coach Tursunov | in Gran Bretagna è un caso politico

Tennis_Ita : Emma Raducanu sceglie Dmitry Tursunov come coach per la stagione sul cemento americano -

finora non ha vissuto un gran 2022. Ha vinto nove partite e ne ha perse dodici, ha raggiunto al massimo i quarti di finale (a Stoccarda) e da maggio non ha più vinto due partite di fila ... Emma Raducanu sceglie Dmitry Tursunov come coach per la stagione sul cemento americano Emma Raducanu cambia ancora. La britannica, chiamata fra un mese a confermare il risultato più prestigioso della sua carriera, il titolo allo US Open, ha scelto un nuovo allenatore. Nella ...La campionessa degli Us Open 2021 ha scelto l'ex top 20 russo come coach per la stagione sul cemento nordamericano, che culminerà ovviamente con la difesa del titolo a New York.