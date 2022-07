Passa la linea Grillo | via dal Parlamento i big a Cinque Stelle

tempoweb : Passa la linea #Grillo, via dal #Parlamento i big a #CinqueStelle #29luglio #iltempoquotidiano… - Sonia74161873 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Nel #M5S passa la linea di #Grillo: nessuna deroga ai due mandati. Salta la ricandidatura di nomi storici come… - ZzuCicciu : RT @Patty66509580: #Italia ??Nel #M5S passa la linea di #Grillo: nessuna deroga ai due mandati. Salta la ricandidatura di nomi storici come… - eia58 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Nel #M5S passa la linea di #Grillo: nessuna deroga ai due mandati. Salta la ricandidatura di nomi storici come… - AMartello1959 : RT @ilfoglio_it: Ma quale terzo mandato. Passa la linea Grillo e finisce la corsa di Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Frac… -

... il flusso che arriva da Albisola che entrava in via Paleocapa viene dirottato sullacostiera via Gramsci, via Giuria, via Niella, piazza Mameli e rientra nel percorso originario (7); le ...Momenti di tensione e di paura mercoledì a Roma , in via Ulisse Aldrovanti. Il tram 19 , cheper i Parioli, è deragliato . Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma non sono ...in ...Nessuna deroga al limite dei due mandati. I "big" del Movimento 5 Stelle restano fuori dalle liste per le elezioni del prossimo 25 ...Fine della corsa anche per Dadone, Toninelli, D'Incà, Bonafede e Fraccaro. La decisione sarebbe già stata comunicata ai vertici parlamentari. Conte: "Il patrimonio di competenze ed esperienze con loro ...