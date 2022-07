Okoli non fa rimpiangere Palomino, bene Scalvini: promossi e rimandati di Newcastle-Atalanta (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Atalanta viene sconfitta 1-0 al St James’ Park dal Newcastle, ma solo per un rigore ben battuto dal bomber Wood. Il gol non arriva... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) L’viene sconfitta 1-0 al St James’ Park dal, ma solo per un rigore ben battuto dal bomber Wood. Il gol non arriva...

tommymcmvii : Secondo tempo meglio, nel complesso loro molta più intensità ma ci sta, dietro secondo me bene non abbiamo subito c… - LaDEAargentina : RT @Atalanta_BC: #NewcastleAtalanta | 1-0 | 82' ?? Lo stacco aereo di #Okoli non trova lo specchio. ?? Okoli's towering header is off target… - Samii_UTD : RT @Atalanta_BC: #NewcastleAtalanta | 1-0 | 82' ?? Lo stacco aereo di #Okoli non trova lo specchio. ?? Okoli's towering header is off target… - Atalanta_BC : #NewcastleAtalanta | 1-0 | 82' ?? Lo stacco aereo di #Okoli non trova lo specchio. ?? Okoli's towering header is off… - itselee8 : Piano di Bresh?? Dobbiamo piazzare: - Miranchuk - Lammers - Ilicic (pota…) Dobbiamo rimandare indietro: - Ruggeri… -